Житель США забыл про лотерейный билет с выигрышем в $4 млн

Поначалу мужчине показалось, что его выигрыш составил четыре тысячи долларов. Но затем он внимательнее глянул на цифры и понял, что куш намного серьёзнее.

В американском городе Честерфилд (штат Вирджиния) Джефф Кретцер спустя месяц после покупки лотерейного билета нашёл его в столе, став в итоге обладателем четырёх миллионов долларов, сообщает UPI.

Кретцер признался, что счастье свалилось на него совершенно случайно, так как он забыл о покупке. Но, разгребая свои документы в ящике стола, наткнулся на квиток. Поначалу мужчине показалось, что его выигрыш составил четыре тысячи долларов. Но затем он понял, что ошибся и куш намного серьёзнее.

— Просто не могу описать свои чувства в этот момент. Я был поражён! — сказал новоявленный миллионер.

От выигрыша Кретцера получил свои дивиденды и магазин (организаторы выплатили торговой точке в качестве поощрения 10 тысяч долларов), в котором американец приобрёл ставший счастливым билет. Правда, говорить, куда он собирается потратить такую внушительную сумму, мужчина не захотел.