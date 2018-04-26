Сладкая жизнь. Учёные назвали полезные для здоровья виды шоколада

По мнению исследователей из США, потребление всего 48 граммов шоколада помогает человеку лучше усваивать и запоминать различную информацию.

Американские специалисты из Университета Лома Линда выяснили, что благодаря тёмному шоколаду с высоким содержанием какао у людей улучшается иммунитет и повышается мозговая активность.

В своём исследовании учёные сделали акцент на том, как воздействует на организм человека какао.

В ходе экспериментов выяснилось, что шоколад, в котором содержится не менее 70 процентов какао, улучшает межклеточные сигнальные пути, что положительно сказывается на иммунной системе.

Также исследователям удалось определить, что употребление 48 граммов шоколада помогает лучше усваивать и запоминать различную информацию. Отмечается, что электроэнцефалограмма выявила повышение активности мозга в гамма-области (на частоте от 25 до 100 герц).

Ранее учёные рассказали о пользе шоколада в борьбе с вирусными заболеваниями, а также о его способности продлевать жизнь.