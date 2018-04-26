Более 200 рожениц и младенцев эвакуировали из роддома в Уфе из-за пожара

На месте случившегося работают дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина возгорания устанавливается.

Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в роддоме в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре в здании Республиканской клинической больницы имени Куватова на улице Достоевского в Уфе поступило в 02:35 по местному времени (0:35 мск).

— По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. Дежурным персоналом больницы из здания эвакуировано 213 человек, в том числе 54 ребёнка. В ходе тушения пожарными подразделениями из здания эвакуировано 25 человек из них 2 детей, — сообщили в МЧС.

Спустя час возгорание было ликвидировано, никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали 18 единиц техники и 51 человек.