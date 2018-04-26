В новом перинатальном центре Сахалина обвалилась потолочная плитка

Это произошло после того, как для проверки систем вентиляции были частично сняты крепления потолочных конструкций.

На Сахалине в новом здании областного перинатального центра обрушилась часть навесного потолка. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что падение плитки произошло после проверки систем вентиляции и пожарной сигнализации, когда для доступа к системам пришлось частично снять крепления потолочных конструкций.

При этом в Минздраве рассказали, что в находящемся на гарантии объекте все недостатки исправили в тот же день. Также специалисты проверили все помещения центра и не выявили больше никаких других проблем.

Областной перинатальный центр общей площадью 32 тысячи квадратных метров на Сахалине открылся в апреле текущего года.