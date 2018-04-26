Пожар произошёл в торговом центре на востоке Москвы — видео

Читайте также

Пожар произошёл в торговом центре на востоке Москвы — видео

5247
Сотрудники ТЦ смогли самостоятельно покинуть здание, пострадавших нет. Выясняется причина возгорания.

Пожар произошёл в здании "Торгового центра 31" на востоке Москвы. Видеозапись с места случившегося в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

По данным столичного главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 05:16 мск. Пожар возник в одном из помещений на первом этаже четырёхэтажного здания.

— Принятыми мерами в 05:44 возгорание локализовано на площади 15 квадратных метров, в 05:50 ликвидировано, — говорится в сообщении МЧС.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×