В Москве могут запретить рекламные граффити в дни ЧМ-2018 по футболу

Отмечается, что подобные меры связаны с обязательствами России перед Международной федерацией футбола (ФИФА), которая резервирует для своих партнёров рекламные площади на маршрутах движения команд — участниц ЧМ-2018.

Глава столичного департамента рекламы и СМИ Иван Шубин рассказал о разработке законопроекта, запрещающего рекламные граффити на стенах домов во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишет газета "Коммерсант".

— Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы, — заявил он.

Также отмечается, что подобные меры связаны с обязательствами России перед Международной федерацией футбола (ФИФА), которая резервирует для своих партнёров рекламные площади на маршрутах движения команд — участниц ЧМ-2018.

При этом граффити не запретят полностью. Однако новые правила несут ряд ограничений. В частности, текст не должен занимать более 30 процентов композиции.

Кроме того, создание граффити теперь будет нужно согласовывать в худсовете при столичном Архитектурном совете и утверждать в Москомархитектуре. Предписания на удаление рисунков, нарушающих закон, будут выдавать Мосжилинспекция, Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) и Мосгорнаследие.