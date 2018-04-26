Жительница Перми вышла замуж за таджика за 5 тысяч рублей

Прокурор Кировского района города направил в суд заявление о признании брака недействительным.

Жительница Перми вышла замуж за гражданина Таджикистана за пять тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного органа, иностранец попросил россиянку выйти за него, чтобы он смог получить гражданство РФ в упрощённом порядке. За это женщина получила денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

— Фактически же указанные лица намерения создать семью не имели, вместе не проживали, совместного имущества не приобрели, — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор Кировского района направил в суд заявление о признании брака недействительным. В итоге брак был аннулирован.