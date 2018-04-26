Военная полиция России возьмёт под контроль города Восточного Каламуна в Сирии

В результате достигнутых договорённостей регион покинули более пяти тысяч боевиков и членов их семей.

Военная полиция России совместно с сирийскими полицейскими будет осуществлять контроль и патрулирование населённых пунктов в Восточном Каламуне, который накануне оказался полностью освобождён от террористов. Об этом журналистам сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Андрей Адамис.

— Военная полиция России и сирийская полиция будут осуществлять совместное патрулирование в городах Восточного Каламуна для обеспечения безопасности местных жителей. А также обеспечивать безопасность в школах, больницах и госучреждениях, — рассказал сотрудник центра.

Отметим, в ходе переговоров с представителями боевиков было достигнуто соглашение, согласно которому боевики должны были без боя оставить районы Восточного Каламуна, сдав всю тяжёлую технику и тяжёлое вооружение сирийской армии. Взамен сирийские власти гарантировали безопасную эвакуацию боевиков и членов их семей на север страны в подконтрольные их группировкам регионы.

По данным Минобороны России, в результате выполнения данных договорённостей регион покинули около 5,5 тысячи боевиков и членов их семей.