Роспотребнадзор зафиксировал спад заболеваемости гриппом и ОРВИ

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Роспотребнадзор зафиксировал спад заболеваемости гриппом и ОРВИ

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Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

При этом отмечается, что превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости наблюдалось в 19 регионах страны.

В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ за минувшую неделю. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

При этом отмечается, что превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдалось в 19 регионах страны.

Также в ведомстве рассказали, что за неделю среди детей до двух лет превышение эпидемических порогов было в трёх субъектах, среди детей от трёх до шести лет — в десяти, от семи до 14 — также в десяти, а среди лиц старше 15 лет — в 20 регионах РФ.

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