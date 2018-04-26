Китай приготовился к введению ответных санкций против США

В то же время власти КНР выразили надежду, что Вашингтон не решится на "торговую войну".

Китайские власти сообщили, что полностью готовы к введению ответных санкций в отношении Соединённых Штатов, если Белый дом введёт ограничительные меры в отношении китайских предпринимателей и инвестиций в США. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн.

— Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями. Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона, — подчеркнул китайский чиновник.

Как подчеркнул Гао Фэн, введение ограничительных мер против китайского капитала нанесёт вред самим же США, поскольку благодаря торговле с КНР в Соединённых Штатах появилось множество новых рабочих мест.

— Мы внесли важный вклад, оказав стимулирующее воздействие на развитие американской экономики, — отметил Гао Фэн.

Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий введение комплекса мер в отношении китайских предпринимателей. По мнению Вашингтона, торговая политика КНР является нечестной, из-за чего страдают американские производители. Трамп поручил главе Минфина США в течение 60 дней разработать программу по ограничению инвестиций Китая в американский бизнес.