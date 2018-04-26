Опять зальёт. До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве 26 апреля

По прогнозу синоптиков, дождливая погода будет сопровождаться ветром, скорость которого составит до 15 метров в секунду.

В четверг, 26 апреля, в Москве будет облачно, пройдёт дождь и, вероятно, грозы. Об этом сообщили в погодном центре "Фобос".

— Столичный регион останется в зоне влияния дождливого циклонического вихря, но западно-восточный перенос воздушных масс продолжит поставлять атлантическое тепло, — говорится в сообщении.

По прогнозу метеорологов, в столице воздух прогреется до 13 градусов, в области — до 14. К вечеру температура в регионе опустится до 9 градусов.

Атмосферное давление немного повысится и составит 738 миллиметров ртутного столба.