Опять зальёт. До 20% месячной нормы осадков выпадет в Москве 26 апреля

В четверг, 26 апреля, в Москве будет облачно, пройдёт дождь и, вероятно, грозы. Об этом сообщили в погодном центре "Фобос".
— Столичный регион останется в зоне влияния дождливого циклонического вихря, но западно-восточный перенос воздушных масс продолжит поставлять атлантическое тепло, — говорится в сообщении.
По прогнозу метеорологов, в столице воздух прогреется до 13 градусов, в области — до 14. К вечеру температура в регионе опустится до 9 градусов.
Атмосферное давление немного повысится и составит 738 миллиметров ртутного столба.
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