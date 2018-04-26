ЦБ РФ отозвал лицензии у московского и махачкалинского банков

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков: у московского "Нового кредитного союза" и махачкалинского "Эльбина". Об этом сообщает сайт регулятора.

Отмечается, что в деятельности "Эльбина" нашли многочисленные нарушения законодательства и актов Центробанка. Кроме того, в кредитном учреждении проводили валютно-обменные операции, которые не отражались в бухгалтерском учёте.

— Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, — сообщает регулятор.

Аналогичные нарушения нашли и в московском банке. Однако в случае с "Новым кредитным союзом" также выявили, что в кредитной организации проводили операции по купле-продаже валюты, которая была убыточна для банка.

Отмечается, что "Эльбин" занимал 483-е место в банковской системе страны, а "Новый кредитный союз" — 437-е.