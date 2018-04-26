Шелка и жемчуг. Дизайнер показала платье Самойловой для "Евровидения"

Ранее певица, которая представит Россию на международном певческом конкурсе, призналась, что её образ будет "очень интересным".

Дизайнер Анастасия Задорина показала платье, в котором представительница России Юлия Самойлова исполнит песню I Won't Break на "Евровидении". По её мнению, созданный наряд отражает характер певицы и идею её номера.

— Это будет платье нежно-голубого цвета. Оно выполнено из шёлка, воротник-стойка, манжеты и ворот будут расшиты жемчугом, драпировки придадут мягкость образу. Я вдохновлялась песней, но прежде всего — самой личностью Юли, её историей, — сказала Задорина в комментарии РИА "Новости".

По мнению дизайнера, Самойлова достойна уважения, так как многое пережила и не сломалась. И именно это платье, несмотря на свою женственность, описывает её сильный характер и олимпийскую волю к победе.

При этом Задорина отметила, что при создании сценического наряда также учитывались личные пожелания артистки. Так, по её просьбе были добавлены драпировки.

Дизайнер также рассказала, что компания Zasport создала капсульную коллекцию, посвящённую "Евровидению", и запустила флешмоб с участием звёзд музыки и спорта в поддержку Самойловой.

В этом году "Евровидение" впервые пройдёт в столице Португалии — Лиссабоне, на арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй — 10 мая, а финал конкурса назначен на 12 мая. Юлия Самойлова выступит шестой во втором полуфинале. О том, что Задорина будет создавать для неё сценический наряд, стало известно ранее.