ВЦИОМ: Две трети россиян выступают за поддержку Сирии в случае нападения на неё

По мнению большинства опрошенных, Россия должна выступить на стороне Башара Асада, если начнутся боевые действия.

Россия должна поддержать Сирию и её президента Башара Асада в случае начала военных действий со стороны США. Такое мнение высказали 66% россиян, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа).

— В случае начала военных действий со стороны США против действующей сирийской власти России следует оказать военную поддержку президенту Башару Асаду, уверены две трети респондентов, — говорится в материалах исследования социологов.

Как пояснили специалисты центра, из группы тех, что выступают за поддержку Сирии, 35% уверены, что России "безусловно следует" выступить на стороне Башара Асада. И 31% опрошенных считают, что "скорее следует" это сделать. Также социологи отмечают, что среди данной группы респондентов 76% — это мужчины.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли более 100 ракетных ударов по объектам в Сирии. В результате массированной бомбардировки пострадало три мирных жителя. Свои действия американские власти мотивировали тем, что сирийская армия якобы применила химоружие в Думе, что до сих пор не подтвердилось.