Житель Владивостока убил девушку выстрелом в голову из ружья и покончил с собой

ЧП произошло в районе Камского переулка во Владивостоке. Молодой человек убил девушку выстрелом в голову из ружья, а после покончил с собой.

По данным ряда СМИ, между девушкой и молодым человеком произошла ссора. Она пыталась уехать на своей машине, однако он перекрыл ей дорогу своим авто. Затем он достал ружьё и выстрелил ей в голову и покончил с собой.

Как видно на кадрах, тела местного жителя и девушки лежат неподалёку друг от друга.

На месте ЧП уже работают сотрудники правоохранительных органов и следователи.

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).