Обвиняемый в халатности при тушении ТЦ в Кемерове пожарный оставлен под арестом

Как ранее сообщалось, сотрудник пожарной службы будет находиться под стражей два месяца — до 11 июня текущего года.

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника караула пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина. Он обвиняется в допущенной при тушении ТРЦ "Зимняя вишня" халатности. Жертвами пожарами стали 60 человек.

— Постановление Центрального районного суда города Кемерово от 13 апреля 2018 года в отношении обвиняемого Генина Сергея Владимировича оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — заявила судья Елена Волкова.

Стоит отметит, что арестованный свою вину не признаёт. Как он сам отмечал, пожарные при тушении крупного возгорания "сделали всё, что могли".

При этом, по мнению следователей, Генин проигнорировал сообщение о кратчайшем пути на четвёртый этаж, где находилось наибольшее число людей во время пожара.

Напомним, пожарного арестовали 13 апреля по решению Центрального районного суда Кемерова.