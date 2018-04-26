Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за сильного ветра

Также власти Москвы попросили жителей столицы сообщать о поломках светофоров и дорожных знаков по телефону 3210.

В четверг, 26 апреля, из-за плохой погоды жителям Москвы порекомендовали пересесть на общественный транспорт, отказавшись от личного авто. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

— Днём ожидается сильный ветер. Призываем москвичей быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД, не парковаться у деревьев и рекламных щитов, по возможности пользоваться общественным транспортом, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что в четверг в Москве выпадет до 20% месячной нормы осадков, будут грозы и ветер скоростью до 15 метров в секунду.