Российских туристов предупредили о лихорадке чикунгунья в Бразилии

Как отмечается, вспышка заболевания была зарегистрирована в штате Рио-де-Жанейро.

Специалисты Роспотребнадзора предупредили российских туристов, которые собираются в путешествие в Бразилию, о лихорадке чикунгунья. По словам экспертов, вспышка была зарегистрирована 18 апреля.

— В I квартале 2018 года зарегистрировано 4262 случая заболевания, что в 3 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, — отмечается в сообщении, которое опубликовано на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что всё осложняется отсутствием в государстве средств диагностики и профилактики, а также недостаточным финансированием профилактических мероприятий, которые направлены на борьбу с москитами.