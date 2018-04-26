Автодорожную часть Крымского моста протестировали перед открытием

Специалисты провели динамические и статические испытания автодорожной части моста через Керченский пролив, подтвердившие надёжность несущих конструкций и готовность к постоянному использованию, сообщает информационный центр "Крымский мост".
— Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приёмочной комиссией. Испытания подтвердили надёжность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию, — говорится в сообщении.
Мероприятия проводил специализированный научно-исследовательский институт в течение нескольких недель.
Главный инженер ФКУ "Упрдор Тамань" Юрий Сафонов отметил, что результатом осуществлённой диагностики станет оценка состояния моста и автодороги.
— Такая оценка вместе с заключением о соответствии от госнадзора будет в дальнейшем рассмотрена приёмочной комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора, — рассказал он.
Последующий акт приёмочной комиссии послужит основанием для ввода моста в эксплуатацию, добавил Сафонов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени