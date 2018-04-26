Автодорожную часть Крымского моста протестировали перед открытием

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Автодорожную часть Крымского моста протестировали перед открытием

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Фото: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Испытания подтвердили надёжность несущих конструкций и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию.

Специалисты провели динамические и статические испытания автодорожной части моста через Керченский пролив, подтвердившие надёжность несущих конструкций и готовность к постоянному использованию, сообщает информационный центр "Крымский мост".

— Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приёмочной комиссией. Испытания подтвердили надёжность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию, — говорится в сообщении.

Мероприятия проводил специализированный научно-исследовательский институт в течение нескольких недель.

Главный инженер ФКУ "Упрдор Тамань" Юрий Сафонов отметил, что результатом осуществлённой диагностики станет оценка состояния моста и автодороги.

— Такая оценка вместе с заключением о соответствии от госнадзора будет в дальнейшем рассмотрена приёмочной комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора, — рассказал он.

Последующий акт приёмочной комиссии послужит основанием для ввода моста в эксплуатацию, добавил Сафонов.

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