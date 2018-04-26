Реставраторы отчитались о ходе работ на башнях Московского Кремля

Часть работ будет завершена к Первомаю, ещё часть — к открытию чемпионата мира по футболу.

В ближайшие недели завершится очередной этап работ на башнях Московского Кремля. Как сообщает ТАСС, самая маленькая и "молодая" —Царская башня — уже предстала перед москвичами и гостями столицы в обновлённом виде. К Первомаю работы завершатся на Комендантской башне, а верхние части Набатной и Оружейной башен будут освобождены от строительных лесов к открытию чемпионата мира по футболу.

К 7 мая — ко дню инаугурации избранного президента Владимира Путина — завершится и косметический ремонт Красного крыльца на Соборной площади Кремля. Многие века оно было одним из важных элементов церемониальных действий, например, оно использовалось для парадных выходов великих князей и царей.

Существовала традиция, когда после завершения церемонии инаугурации глава государства выходил из Большого Кремлёвского дворца на Красное крыльцо и оттуда наблюдал за торжественным маршем военнослужащих Президентского полка, напоминает ТАСС.

Напомним, комплексная реставрация стен и башен Московского Кремля ведётся последние несколько лет. Работы уже завершены на Спасской башне, а также на Угловой Арсенальной, Троицкой и Никольской башнях.