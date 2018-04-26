На базе в Техасе разбился самолёт времён Второй мировой войны, есть погибшие

На военно-морской базе в Кингсвилле, штат Техас, разбился самолет T-6 "Тексан" времён Второй мировой войны. Его использовали для обучения военных лётчиков, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что одномоторный самолёт упал сразу после взлёта. От удара он загорелся. На борту были пилот и пассажир, от полученных ран оба погибли на месте.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за ошибки пилота. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.