На базе в Техасе разбился самолёт времён Второй мировой войны, есть погибшие

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На базе в Техасе разбился самолёт времён Второй мировой войны, есть погибшие

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Фото: Fox News

На военно-морской базе в Кингсвилле, штат Техас, разбился самолет T-6 "Тексан" времён Второй мировой войны. Его использовали для обучения военных лётчиков, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что одномоторный самолёт упал сразу после взлёта. От удара он загорелся. На борту были пилот и пассажир, от полученных ран оба погибли на месте.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за ошибки пилота. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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