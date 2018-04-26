Прибыль Facebook в первом квартале выросла на 63%

Каждый месяц соцсетью пользуются 2,2 миллиарда человек, а каждый день — свыше 1,4 миллиарда.

Американская компания "Фейсбук" на фоне скандала с утечкой личных данных пользователей существенно увеличила прибыль и доходы в первом квартале 2018 года, завершившемся 31 марта, сообщается в отчёте компании.

За квартал доходы "Фейсбук" увеличились почти на 50%, до отметки 11,97 миллиарда долларов. Чистый доход при этом вырос с 3,06 миллиарда долларов в первом квартале 2017 года до почти пяти миллиардов долларов в этом. Рост составил 63% соответственно.

— Несмотря на серьёзные вызовы, наше сообщество продолжает увеличиваться. Каждый месяц социальной сетью "Фейсбук" пользуются 2,2 миллиарда человек, а каждый день — свыше 1,4 миллиарда, — отметил глава компании Марк Цукерберг.

По сравнению с первым кварталом прошлого года количество пользователей в месяц выросло примерно на 70 миллионов.

Ранее разгорелся скандал вокруг социальной сети Facebook. Аналитическая компания Cambridge Analityca использовала данные 87 миллионов пользователей для исследований. Основатель Facebook Марк Цукерберг признал вину на выступлении в Конгрессе США.