В Россию привезут лимитированную серию "раллийного" Renault Duster Dakar

Главная особенность обновлённого кроссовера в новой окраске — цвете "Оранжевая Аризона".

Компания Renault выпустила кроссовер Duster в особом лимитированном исполнении Dakar, которое посвящено известному многодневному раллийному марафону. Россияне смогут купить новинку уже в следующем месяце по цене от 1 005 990 рублей, сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Среди преимуществ во внешнем видео кроссовера из лимитированной серии — защитные расширители колёсных арок, легкосплавные диски Black Thema и боковые зеркала полностью чёрного цвета и хромированная накладка на задний бампер.

Есть изменения и в атрибутах интерьера кроссовера — дверные вставки и панель в чёрном цвете, брендированные резиновые коврики и хромированная накладка на пороги.

Среди технических преимуществ — экономичный двигатель — 5,3л/100км в смешанном цикле, который позволяет преодолевать значительные расстояния без лишних остановок.