Командующий морской пехотой США заявил об уязвимости своих военных перед Россией

По словам генерала Неллера, с учётом новых видов российского вооружения американские военные оказались в уязвимом положении.

Силы передового развёртывания морской пехоты США, в особенности те, что находятся за рубежом, уязвимы как никогда ранее. Об этом в ходе выступления с докладом в сенате заявил командующий Корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер. Он пояснил, что с учётом появления у России, Китая и других стран новых видов вооружения американские военные больше не могут придерживаться концепций, основанных на неоспоримом контроле США над морями.

— Развитие высокоточного оружия дальнего радиуса действия нашими главными соперниками — Китаем, Россией, КНДР, Ираном и экстремистскими организациями — сделало уязвимыми многие силы передового развёртывания США, — говорится в отчёте высокопоставленного военного.

Как пояснил генерал Неллер, большинство американских баз в других странах не имеют достаточной защиты от авиационных и ракетных ударов. Что в конечном счёте сказывается на возможностях американских морпехов проводить военные операции.

— Нам необходимо дополнительное укрепление этих баз, в том числе ангаров и командных пунктов. Нужно расширить возможности по быстрому ремонту авиабаз и усовершенствовать средства противовоздушной обороны, — отметил генерал.

Отметим, ранее о беззащитности американских систем ПВО против нового российского гиперзвукового оружия заявил председатель Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин в послании парламенту объявил о создании нового вида стратегического оружия, а также о совершенствовании систем ПРО. Как отмечают эксперты, появление подобного современнейшего оружия сделает бесполезной всю систему ПРО США.