"Проблемная кожа, жиденький хвостик". Самбурская устроила разборки с Летучей

Звезда "Универа" уверена, что бывшая ведущая "Ревизорро" выдумала историю о собственном заболевании.

Актриса Анастасия Самбурская возмутилась поведением Елены Летучей, когда та была ведущей программы "Ревизорро". По словам Самбурской, ушла Летучая вовсе не из-за болезни.

— Одна моя знакомая телеведущая была изгнана со своего места из-за мерзкого характера. Она рассказывала всем, что продюсировала шоу, хотя на самом деле ничего подобного не было. Она была обыкновенной телеведущей. Проект был собран командой, её пригласили на должность ведущей, в командной работе. Но в какой-то момент этой женщине сорвало башню, и она решила, что всё шоу держится на её личных качествах, — написала Самбурская в своём "инстаграме".

При этом актриса несколько раз напомнила, что работа над программой является в первую очередь командной. От того, как покажут своё мастерство все, зависит и внешний вид ведущей.

— Всё зависит от того, как сработает команда, а не телеведущая, победоносно нашедшая гнилую капусту. Как выставят свет, как подберут локацию, как накрасят лицо ведущей с проблемной кожей и добавят пару прядей в жиденький хвостик, как красиво снимет оператор, как редактор напишет красивую подводку и отводку к серии, чтобы ведущая выглядела в кадре максимально смышлёной, как вовремя прикроет охранник в сложный момент, — пишет Самбурская.

Она также усомнилась, что болезнь Летучей была не надуманной. Напомним, в январе этого года стало известно, что телеведущая уходит из программы "Летучий отряд" из-за проблем со здоровьем. Тогда сообщалось, что телеведущей диагностировали нестабильную стенокардию, из-за которой Елена не может передвигаться на самолётах. А этого требуют условия программы.

— Потом эта ведущая стала никому не нужной, перейдя в новое шоу, которое провалилось с треском, и придумала себе диагноз, который запрещал летать в "горячие точки", но позволял летать на модные показы и в Страну восходящего солнца, — заявила звезда "Универа".

Самбурская посоветовала Летучей не рубить сук, на котором она сидит. Напомним, что Елена Летучая покинула шоу "Ревизорро" в ноябре прошлого года, как она говорила, потому что четыре года работала на износ. В качестве ещё одной причины её ухода назывались испорченные отношения с командой и руководством канала. Также она утверждала, что ушла из-за того, что кто-то из съёмочной группы "сливал" информацию о грядущих проверках московским ресторанам.

— Мир телевидения достаточно узок, новые подробности будут всплывать всё чаще, а остаться без работы и потерять последние крупицы уважения — это большая беда. Поведение старой телеведущей оправдывается лишь отчаянием, — уверена Самбурская.