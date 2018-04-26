Хотела расстаться. Названа причина убийства девушки на улице во Владивостоке

Выяснились новые подробности убийства девушки в районе Камского переулка во Владивостоке. Оказывается, она хотела расстаться со своим молодым человеком, из-за чего между ними и произошла ссора.

По данным Лайфа, местный житель пытался отговорить возлюбленную от разрыва, но начался скандал и молодой человек достал ружье. Сначала он выстрелил ей в ногу, чтобы остановить любимую, а затем выпустил ещё одну пулю в голову. Девушка умерла на месте.

Как уже сообщалось, на месте работают следователи и сотрудники правоохранительных органов.