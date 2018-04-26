УАЗ выпустил спецверсию "Патриота" к ЧМ-2018

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УАЗ выпустил спецверсию "Патриота" к ЧМ-2018

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Фото: ©Официальный сайт УАЗ

Внедорожник, созданный специально для футбольных болельщиков, поступит в продажу в начале июня.

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) выпустил спецверсию внедорожника "Патриот", посвящённую чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России. Его стоимость составит 995 000 рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Автомобиль отличается уникальным новым цветом "Синий Байкал", фирменной идентификацией и стильным интерьером с кожаной брендированной отделкой.

В дополнительное оснащение входят: однозонный климат-контроль, атермальные задние боковые стёкла и стекло задней двери, новая отделка рукоятки и чехла коробки передач и стояночного тормоза.

Кроме того, специально для футбольной версии "Патриота" разработаны шильдик и наклейки, расположенные на кузове автомобиля.

Внедорожник уже можно заказать у официальных дилеров УАЗ на территории России и СНГ.

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