Почта России доставит поздравления Путина ветеранам ВОВ и труженикам тыла

В случае отсутствия адресатов в праздничные дни их письма будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца.

Почта России со 2 по 9 мая доставит ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны более полутора миллионов поздравлений президента РФ Владимира Путина с 73-й годовщиной Победы. Открытки уже поступили для доставки во все филиалы федерального предприятия.

— На конверте, в котором находится персональное поздравление, изображён орден Отечественной войны и знамя 150-й стрелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии. На лицевой стороне поздравительной открытки — фотография "Встреча демобилизованных воинов на Белорусском вокзале", — говорится в пресс-релизе Почты России.

На обороте поздравительной открытки размещены фото Героя Советского Союза А.И. Родимцева в окружении бойцов-сибиряков 13-й гвардейской дивизии, парада на Красной площади, неизвестного бойца Красной Армии, беседующего с десятилетним Володей Лукиным, родителей которого угнали в Германию, женщин на сборке пистолетов-пулемётов ППШ в Москве, салюта Победы в Москве, а также группы освобождённых из Освенцима детей.

— В случае отсутствия ветеранов по указанным на конвертах адресам в праздничные дни их письма с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых отделениях в течение месяца. Повторная доставка будет осуществляться неоднократно, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что примут все необходимые меры, чтобы вручить каждое персональное поздравление.