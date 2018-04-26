Порошенко хочет превратить Чернобыль в "место прогрессивных технологий"

По мнению украинского лидера, человечество должно вынести "правильные уроки" из катастрофы 32-летней давности.

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что чернобыльская зона должна стать территорией инновационных технологий. Об этом он написал в своём "твиттере" в день 32-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.

— Сегодня мы должны сделать всё не только для того, чтобы эта трагедия не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом прогрессивных технологий и изменений, — написал Пётр Порошенко.

Україна і весь світ ніколи не забудуть жахливу подію 26 квітня 1986 року.



Сьогодні ми маємо не лише зробити все, аби ця трагедія ніколи не повторилася. Ми маємо винести урок з тих подій. Сучасна чорнобильська зона має стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін pic.twitter.com/Dh50TludNK — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.

Напомним, что два года назад, когда отмечалось 30-летие катастрофы на Чернобыльской АЭС, Порошенко, выступая в зоне отчуждения, заявил, что эта авария для его страны стала "крупнейшим испытанием между Второй мировой войной и войной, которую против Украины развязала Москва".

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Вследствие взрыва на четвёртом энергоблоке станции произошло крупнейшее радиационное заражение территорий современных Украины, Белоруссии и России. Жертвой аварии в течение первых трёх месяцев стал 31 человек. За последующие 15 лет от последствий радиоактивного облучения скончались от 60 до 80 человек.

На сегодняшний день известно, что причиной взрыва реактора вовсе не был "эксперимент" операторов АЭС, а последствия катастрофы сильно отличаются от того, что мы о них думаем. Подробнее читайте в материале Лайфа "Чернобыль. Чем дальше катастрофа, тем больше мифов".