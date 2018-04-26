Предлагал массаж. Юная российская биатлонистка заявила о домогательствах тренера

По словам Анны Моисеевой, наставник в открытую говорил, что хочет "построить с ней отношения".

В Подмосковье 17-летняя биатлонистка рассказала, что старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин её домогался. Наставник, по её словам, в открытую предлагал интим в обмен на продвижение по карьере.

Как сообщила Анна Моисеева* в интервью "Советскому спорту", история началась в Саранске в сентябре прошлого года. После соревнований тренер пригласил девушку к себе в комнату.

— Я села на кровать, он рядом. И тут он мне говорит: "Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?" Я ответила, что мне это не нужно. Тогда он положил мне на ногу свою руку и стал говорить: "Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдёшь отбор в команду, у тебя всё будет — экипировка, результат, — якобы говорил тренер.

Анна утверждает, что наставник предложил ей секс. Обещал в обмен помощь в карьере.

— Он говорил, что это мне это необходимо и он будет мне помогать после этого. Я захотела уйти. Встала и сказала, что мне нужно подумать, — заявила она.

Девушка рассказала обо всём подруге. В итоге было решено подойти к другому тренеру, чтобы он перевёл Анну в другую группу. При этом о причинах такой просьбы она не стала рассказывать. Девушке посоветовали "посидеть до весны", а потом, когда будет новое комплектование групп, данный вопрос решат.

Когда Анна подошла к Тутмину, он якобы пообещал, что хуже от такого решения ей не сделает. Лучше тоже.

— И ещё он говорил, что больше мне этого предлагать не будет, а если я вдруг передумаю, то должна сама его попросить об этом, — рассказала Анна.

Однако, по её словам, домогательства продолжились. Так, тренер вызывал её к себе, требовал приходить в шортах и гладил по ногам. Кроме того, Анна утверждает, что тренер пытался её поцеловать.

Девушка рассказала, что в какой-то момент это стало невозможным. Анна была уверена, что её зажимают. Она рассказала обо всём своему личному тренеру, та обратилась к матери.

— Во-первых, мы написали служебную записку, ведь Аня и её тренер находятся прежде всего в рабочих отношениях. В ней дочь описала всё произошедшее, к тому же мы предоставили в Центр спортивной подготовки и аудиозапись. Буквально на следующий день Аню вызвали на встречу с президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым, — рассказала мать девочки.

Они пообещали во всём разобраться и отметили, что сами на стороне биатлонистки. Тренер же вскоре написал заявление по собственному желанию.

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