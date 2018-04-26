В Москве задержаны аптекари, зарабатывающие по 5 млн рублей в день на наркоманах

Сильнодействующие лекарства продавали без рецепта и чека в 38 столичных аптеках.

В Москве задержана группировка, незаконно реализовывавшая сильнодействующие лекарственные препараты для наркозависимых через аптеки. В ходе обысков было изъято более 18 тысяч таблеток и 2 тысяч флаконов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, наценка на препараты составляла от 550 до 1500%. Благодаря этому доход аптекарей в сутки составлял более пяти миллионов рублей.

Для хранения сильнодействующих препаратов для незаконной продажи в столичных аптеках подозреваемые арендовали помещение. Там хранилось более 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 миллионов рублей. В этом же помещении найдены документы, которые доказывают незаконную деятельность задержанных.

Стоит отметить, что во время рейда задержаны и лидеры, и активные участники преступной группы.

После случившегося было возбуждено восемь уголовных дел по статье о "незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Им грозит до трёх лет тюремного заключения.