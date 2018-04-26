Мама школьника-химика отрицает причастность ФСБ к суициду сына

По словам женщины, её ребёнок очень остро переживал введение западных санкций в отношении России, потому что мечтал в будущем уехать работать в США.

В Подмосковье родители талантливого школьника-химика опровергают информацию некоторых СМИ, что подросток мог покончить с собой из-за давления сотрудников ФСБ. Как рассказала женщина телеграм-каналу Mash, представители спецслужбы действительно приходили к ним домой после жалоб соседей на то, что погибший мальчик якобы что-то взрывал. Силовики не просто убедились, что школьник не делал ничего противоправного, но даже предложили ему подумать о работе в их ведомстве.

— Фээсбэшники приехали, ничего странного не было, поговорили с ним. Лаборанты открыли свои чемоданчики, показали ему, что у них есть. После того как он назвал им всё, что у них было, включая формулы, его спросили: "Может, подумаешь на будущее к нам?" Всё было вежливо и корректно, они извинились и попросили местных его не трогать. Все эти кровавые сказки по поводу ФСБ — это бред сивой кобылы и чушь собачья, — рассказала мама Анжелика Лебедева.

Как уточнила женщина, её сын был призёром областных, московских и федеральных олимпиад. Однако очень переживал из-за грядущих экзаменов по ЕГЭ. В частности, подросток говорил маме, что "из-за одного экзамена вся жизнь может пойти наперекосяк".

— Экзамен по математике. Там надо было расписывать решение задачи. Можно было её решить и без росписи, но баллы бы не засчитывались. С этим ЕГЭ мы теряем талантливых и умных ребят, — заявила женщина.

Кроме того, школьник был обеспокоен введением американских санкций в отношении России. Мама пояснила, что он мечтал работать в США в компании, занимающейся космическими технологиями, планировал после учёбы отправиться туда, но боялся, что из-за санкций этого не удастся сделать.