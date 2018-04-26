Пострадавшая в "Зимней вишне": Аниматор бежала по лестнице и спасала телевизор

Как заявила на суде одна из потерпевших по делу о пожаре в Кемерове, сотрудников торгового центра больше волновала сохранность бытовой техники, а не жизни людей.

Одна из пострадавших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Ксения Зимина рассказала в суде о действиях сотрудников комплекса во время трагедии. В частности, по её словам, персонал кинулся спасать из огня не посетителей, а ценные вещи.

— Я оттолкнула аниматора (детской площадки), которая бежала вниз по лестнице и тащила телевизор, — поведала на заседании потерпевшая.

Да и сами пожарные, по её словам, "бегали по сторонам и не знали, что делать", передаёт "Интерфакс".

Напомним, ранее Кемеровский областной суд отклонил жалобу на арест начальника пожарного караула Сергея Генина, который обвиняется в халатности. По версии следствия, он, получив от охранника ТЦ сигнал о пожаре, отправил на место трагедии отряд газодымозащитной службы без средств пожаротушения, а когда сам прибыл к горящему зданию, проигнорировал информацию о кратчайшем пути к заблокированным людям.

Стоит отметить, что арестованный свою вину не признаёт. Как он сам отмечал, пожарные при тушении крупного возгорания "сделали всё, что могли".

Крупный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошёл в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами стали 60 человек. По факту гибели людей возбуждены уголовные дела.