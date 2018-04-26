В Краснодаре грабитель взорвал гранатой банкомат Сбербанка

Мужчина в капюшоне зашёл в отделение, установил устройство, протянул на улицу провод и выдернул чеку.

В отделении Сбербанка в Краснодаре ночью с 25 на 26 апреля неизвестный попытался достать деньги из банкомата при помощи гранаты. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

На ролике можно увидеть, что мужчина в капюшоне зашёл в отделение, установил взрывное устройство, протянул на улицу провод и выдернул чеку.

Далее на видеозаписи показаны последствия произошедшего: вскрытая дверца устройства, выбитые стёкла, обвалившийся потолок и повреждённые стены, а также вылетевшая дверь отделения.

Впрочем, до денег преступнику добраться не удалось — взрыв не повредил кассеты банкомата.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.