"Взяли самое бестолковое". Самого популярного техноблогера России снова ограбили

Неизвестные обокрали студию самого популярного техноблогера России Валентина Петухова, известного под псевдонимом Wylsacom. Как он сам сообщил в своём микроблоге в "Твиттере", были украдены смартфон Honor 10, MacBook и всё "самое бестолковое".

— Обнесли студию нам. Скорее всего, охранник — вчера новый был. И в первый же день такой подвиг. Дверь была открыта ключом. Сервер, куда пишутся камеры, сломан, взяли много, но самое бестолковое, — добавил техноблогер.

Обнесли студию нам. Скорее всего охранник - вчера новый был. И в первый же день такой подвиг. Дверь была открыта ключом. Сервер куда пишутся камеры сломан, взяли много, но самое бестолковое. Типа смартфон Honor 10. Почему-то один из 3. ‍♂️

Ну и MacBook мой, обидно. — Wylsacom (@wylsacom) 26 апреля 2018 г.

Добавим, в прошлый раз Wylsacom ограбили в США, где он со своей съёмочной группой был на выставке Consumer Electronics Show. Блогер отмечал, что сумма ущерба от грабежа составила порядка $7 тыс.