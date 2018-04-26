"Взяли самое бестолковое". Самого популярного техноблогера России снова ограбили

Читайте также

"Взяли самое бестолковое". Самого популярного техноблогера России снова ограбили

9961

Фото: Instagram.com/wylsacom

Неизвестные обокрали студию самого популярного техноблогера России Валентина Петухова, известного под псевдонимом Wylsacom. Как он сам сообщил в своём микроблоге в "Твиттере", были украдены смартфон Honor 10, MacBook и всё "самое бестолковое".

— Обнесли студию нам. Скорее всего, охранник — вчера новый был. И в первый же день такой подвиг. Дверь была открыта ключом. Сервер, куда пишутся камеры, сломан, взяли много, но самое бестолковое, — добавил техноблогер.

Добавим, в прошлый раз Wylsacom ограбили в США, где он со своей съёмочной группой был на выставке Consumer Electronics Show. Блогер отмечал, что сумма ущерба от грабежа составила порядка $7 тыс.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×