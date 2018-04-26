Заманил "танцами". Под Красноярском мужчина изнасиловал двух девочек-подружек

После случившегося возбуждено уголовное дело по статье о "насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

55-летний житель Зеленогорска обманным путём заманил в свою квартиру двух 10-летних школьниц и изнасиловал. Об этом сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

— Они увидели, что пожилой человек. Я завёл их домой, включил им музыку, и они начали танцевать. После я их заставил раздеться и сам разделся. Я был в неадекватном состоянии, до этого спиртом напился, — рассказал задержанный на допросе.

По данным следствия, инцидент произошёл 25 апреля. После случившегося подозреваемый был задержан и помещён под стражу. О насилии в полицию заявила бабушка одной из девочек.

Известно, что ранее он уже был неоднократно судим, но по каким статья — не известно.

Против него было возбуждено уголовное дело. О состоянии пострадавших и других обстоятельствах случившегося не сообщается.