Заманил "танцами". Под Красноярском мужчина изнасиловал двух девочек-подружек

55-летний житель Зеленогорска обманным путём заманил в свою квартиру двух 10-летних школьниц и изнасиловал. Об этом сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.
— Они увидели, что пожилой человек. Я завёл их домой, включил им музыку, и они начали танцевать. После я их заставил раздеться и сам разделся. Я был в неадекватном состоянии, до этого спиртом напился, — рассказал задержанный на допросе.
По данным следствия, инцидент произошёл 25 апреля. После случившегося подозреваемый был задержан и помещён под стражу. О насилии в полицию заявила бабушка одной из девочек.
Известно, что ранее он уже был неоднократно судим, но по каким статья — не известно.
Против него было возбуждено уголовное дело. О состоянии пострадавших и других обстоятельствах случившегося не сообщается.
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