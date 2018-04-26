СК начал проверку после заявлений юной биатлонистки о домогательствах тренера

Ранее Анна Моисеева рассказала, что наставник в открытую предлагал ей отношения интимного характера.

Следователи в Подмосковье проверяют информацию о домогательствах тренера к 17-летней биатлонистке Анне Моисеевой. Об этом сообщили в ГСУ СК по Московской области.

— 25 апреля в ГСУ СК России по Московской области поступило заявление от матери спортсменки о совершении в отношении её дочери преступления со стороны тренера, который неоднократно понуждал девочку к действиям сексуального характера и предлагал вступить с ним в интимные отношения, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями, вплоть до исключения из команды, — отмечается в сообщении.

В СК сообщили, что в ближайшее время будет проведён весь комплекс необходимых проверочных мероприятий, в том числе будут опрошены все лица, обладающие информацией о фактах, указанных в заявлении.

* Мы распространяем данные сведения в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетней, пострадавшей в результате противоправных действий.