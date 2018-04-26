"Миф улетучился". Эксперты считают, что США похоронили имидж своего вооружения

После недавних ударов по Сирии Штаты теряют свои позиции на рынке вооружений, а передовые позиции займёт российское оружие, считает Араик Степанян.

Эксперты уверены, что Вашингтон похоронил имидж своих крылатых ракет и вооружения в целом после нанесения ударов по Сирии. Такой точки зрения придерживается член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян.

— То, что почти 70% выпущенных по Сирии ракет или были сбиты, или в любом случае не попали в цель, говорит о том, что у американцев реальные проблемы с вооружением. И этот миф о том, что у них самое современное или, как говорил Дональд Трамп, "умное" оружие, просто улетучился. Американцы попросту похоронили имидж своих вооружений, — заявил Араик Степанян в эфире радио Sputnik.

Также он добавил, что США таким образом теряют свои позиции на рынке вооружений, поскольку теперь не могут утверждать, что их "Томагавки — самые лучшие". По мнению эксперта, страны будут отдавать предпочтение российскому вооружению.

Накануне Генштаб ВС РФ продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет, сбитых сирийскими средствами ПВО во время недавних ударов западной коалиции по арабской республике. Как поясняют российские военные, основная часть удара была отражена сирийскими средствами ПВО, а часть ракет вышла из строя прямо в воздухе.