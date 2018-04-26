Выборы премьер-министра Армении пройдут 1 мая

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Выборы премьер-министра Армении пройдут 1 мая

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Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц

Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая, заявил председатель Национального собрания страны Ара Баблоян.

— 1 мая парламент страны проведёт специальное заседание, чтобы избрать нового премьер-министра страны, — приводит слова Баблояна его пресс-служба.

13 апреля в Ереване начались протесты, направленные против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна. Через 10 непрекращающихся митингов оппозиции он согласился выполнить главное требование митингующих и покинул свой пост. Сейчас обязанности главы правительства исполняет Карен Карапетян.

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