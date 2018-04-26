У звезды сериала "Воронины" Бориса Клюева нашли тяжёлую болезнь лёгких

Народный артист России Борис Клюев обратился в медцентр из-за проблем с лёгкими. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Врачи диагностировали у актёра тяжёлое заболевание, и теперь ему предстоит длительное и сложное лечение.
— Сдаваться не собираюсь, — приводит телеграм-канал слова артиста.
Борис Клюев известен по ролям Николая Петровича в сериале "Воронины", Майкрофта Холмса в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и многих других фильмах и сериалах, а также в многочисленных театральных постановках.
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