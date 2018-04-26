Опубликован тизер фильма Собчак об отце

В Сети появился тизер докфильма Ксении Собчак о её отце, мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке. Как отмечалось, документальный фильм "Дело Собчака" режиссёра Веры Кричевской о политической карьере первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака должен выйти в прокат 24 мая.

В кинокартине говорится об отношениях Анатолия Собчака с Борисом Ельциным, его поражении на губернаторских выборах в 1996 году. В кинокартину включили записи бесед с российскими политиками. Среди них Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Борис Немцов.