Участники митингов ждали появления лидера оппозиции Никола Пашиняна, однако он не смог добраться из-за перекрытия.

Протестующие блокировали мост и дороги на севере Еревана. Отмечается, что большинство участников этой акции — студенты.

В районе моста Ламбада остановилось движение. Участники скандируют лозунги и машут флагами. Примечательно, что они ждали появления лидера оппозиции Никола Пашиняна. Однако он не смог доехать до митингующих из-за перекрытия дорог.

— Нельзя допустить, чтобы некоторые воспользовались ситуацией и превратили это всё в неконтролируемую акцию. Ситуация должна быть под контролем. Речь только о Ереване, — заявил Пашинян.

Протесты в Армении начались 13 апреля. Поводом для недовольства граждан послужило избрание экс-президента Сержа Саргсяна премьером. Оппозиция обвиняет бывшего главу государства в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в республике. 17 апреля протестующие объявили о начале "бархатной революции", а уже 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку.

По новому тексту Конституции Армении наибольшими полномочиями обладает премьер.