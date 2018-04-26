Протестующие блокировали мост и дороги на севере Еревана. Отмечается, что большинство участников этой акции — студенты.
В районе моста Ламбада остановилось движение. Участники скандируют лозунги и машут флагами. Примечательно, что они ждали появления лидера оппозиции Никола Пашиняна. Однако он не смог доехать до митингующих из-за перекрытия дорог.
— Нельзя допустить, чтобы некоторые воспользовались ситуацией и превратили это всё в неконтролируемую акцию. Ситуация должна быть под контролем. Речь только о Ереване, — заявил Пашинян.
Протесты в Армении начались 13 апреля. Поводом для недовольства граждан послужило избрание экс-президента Сержа Саргсяна премьером. Оппозиция обвиняет бывшего главу государства в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в республике. 17 апреля протестующие объявили о начале "бархатной революции", а уже 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку.
По новому тексту Конституции Армении наибольшими полномочиями обладает премьер.
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