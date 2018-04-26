В Совфеде назвали полным беспределом вторжение властей США в Генконсульство РФ

По мнению сенатора Джабарова, для проверки того, что здание действительно было освобождено, американские власти должны были пригласить представителя консульства.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что действия американских властей в Генконсульстве РФ являются полным беспределом и свидетельствуют об их наплевательском отношении к дипломатическим и венским конвенциям.

— По закону, если им было необходимо убедиться, что консульство не работает и оттуда все уехали, нужно было пригласить представителя консульства, чтобы он открыл здание и показал им все помещения. Но врываться и ломать замок — это полный беспредел, который нельзя просто так оставлять, — заявил Джабаров в комментарии RT.

По мнению сенатора, американские власти делают всё, что хотят, так как находятся "в стадии абсолютно наплевательского отношения ко всем дипломатическим и венским конвенциям".

Джабаров предположил, что подобная тактика будет продолжаться, пока Россия не ответит на эти "неприличные действия" США, а американский суд не даст им правовую оценку.

Напомним, 24 апреля российские дипломаты, которые являются сотрудниками закрытого по требованию американской стороны Генконсульства РФ в Сиэтле, покинули город. После представители властей США прибыли к закрытой резиденции и, взломав замок, проникли в здание. В МИД РФ такие действия сочли рейдерским захватом. В российском посольстве заявили о нарушении международного права.

При этом в Госдепе Штатов объяснили, что никакого "вторжения" не было и действия властей — просто жёсткая и законная реакция на продолжающееся возмутительное поведение России.