В Совфеде назвали полным беспределом вторжение властей США в Генконсульство РФ

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что действия американских властей в Генконсульстве РФ являются полным беспределом и свидетельствуют об их наплевательском отношении к дипломатическим и венским конвенциям.
— По закону, если им было необходимо убедиться, что консульство не работает и оттуда все уехали, нужно было пригласить представителя консульства, чтобы он открыл здание и показал им все помещения. Но врываться и ломать замок — это полный беспредел, который нельзя просто так оставлять, — заявил Джабаров в комментарии RT.
По мнению сенатора, американские власти делают всё, что хотят, так как находятся "в стадии абсолютно наплевательского отношения ко всем дипломатическим и венским конвенциям".
Джабаров предположил, что подобная тактика будет продолжаться, пока Россия не ответит на эти "неприличные действия" США, а американский суд не даст им правовую оценку.
Напомним, 24 апреля российские дипломаты, которые являются сотрудниками закрытого по требованию американской стороны Генконсульства РФ в Сиэтле, покинули город. После представители властей США прибыли к закрытой резиденции и, взломав замок, проникли в здание. В МИД РФ такие действия сочли рейдерским захватом. В российском посольстве заявили о нарушении международного права.
При этом в Госдепе Штатов объяснили, что никакого "вторжения" не было и действия властей — просто жёсткая и законная реакция на продолжающееся возмутительное поведение России.
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