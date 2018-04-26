Двое неизвестных задержаны возле особняка Макрона

Французские силовики задержали двух неизвестных мужчин у дома Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит в коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на берегу пролива Ла-Манш. Об этом сообщает радиостанция Europe1.

Задержанные привлекли внимание правоохранителей после того, как несколько раз проехали на своей машине мимо особняка французского президента. Сообщается, что при этом они попытались сбить двух пешеходов.

По имеющимся данным, злоумышленники ранее были уже известны полиции. Их мотивы выясняются.

Другие подробности неизвестны.