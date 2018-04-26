В Москве отменили концерт Шарля Азнавура

Артист, находящийся с гастролями в России, пожаловался на ухудшение самочувствия. После обращения к медикам он принял решение прервать череду выступлений и вернуться во Францию.

Пресс-служба Государственного Кремлёвского дворца на своём сайте разместила сообщение о том, что концерт французского шансонье Шарля Азнавура, который должен был пройти 28 апреля, отменён.

Возврат денежных средств за электронные билеты, купленные на сайте Кремлёвского дворца, будет произведён автоматически на банковскую карту покупателя.

Ранее СМИ сообщали об отмене концерта в Санкт-Петербурге 25 апреля из-за плохого самочувствия артиста. Как сообщила газете Parisien пресс-секретарь артиста Винсанс Старк, у Шарля Азнавура возникли проблемы с почками. Он принял решение прервать гастроли и вернуться для лечения на родину.

Шарль Азнавур — шансонье армянского происхождения, признанный в 1998 году по опросам Times и CNN лучшим эстрадным исполнителем ХХ века. 22 мая артисту исполнится 94 года.