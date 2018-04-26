Жительница Химок требует с McDonald’s 230 тыс. рублей из-за скользкого пола

Женщина намерена отсудить деньги после того, как её ребёнок поскользнулся и упал в ресторане быстрого питания.

Жительница Химок требует с McDonald's 230 тысяч рублей после того, как её ребёнок поскользнулся и упал в одном из ресторанов сети. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Эмилию Хиль.

— В исковом заявлении женщина поясняет, что находилась вместе со своим малолетним ребёнком в одном из торговых центров в Химках. На полу ресторана "Макдоналдс" было что-то разлито, её ребенок поскользнулся и получил травму головы, — отмечается в сообщении.

По её словам, большая часть этой суммы (200 тысяч) — это компенсация морального вреда. Заседание назначено на 17 мая.