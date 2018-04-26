Биткоин снова опустился ниже девяти тысяч долларов

Капитализация криптовалютного рынка на данный момент составляет 389,58 миллиарда долларов.

Криптовалюта биткоин 26 апреля вновь опустилась в цене ниже девяти тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По информации портала CoinMarketCap, по состоянию на 12:25 по московскому времени стоимость биткоина упала на 6,20%, до 8,767 тысячи долларов.

Прочие криптовалюты также дешевеют: Bitcoin Cash — на 0,76%, до 1307,2 доллара, Ethereum — на 3,01%, до 625,58 доллара, Ripple — на 7,05%, до 0,79 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация криптовалютного рынка на данный момент составляет 389,58 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 38% всего рынка криптовалют.

Биткоин с середины апреля торговался на уровне примерно восьми тысяч долларов, во вторник он смог добраться до отметки в девять тысяч долларов и ненадолго закрепиться над ней, ближе к 9,5 тысячи, обозначив максимум за месяц. Однако вечером 25 апреля криптовалюта стала терять достигнутый рост.