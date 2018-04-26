Умер актёр из сериала "Сваты"

В возрасте 52 лет скончался народный артист Украины, известный театральный и киноактёр Олег Треповский. Об этом сообщает "Медианяня". Причины смерти пока не разглашаются.

Олег Треповский работал в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки более 25 лет — с 1992 года. Он снимался в десятках фильмов и сериалов: от "Сватов" до "Дня рождения Буржуя".

Олега Треповского номинировали на премию "Золотая Дзига" за лучшую мужскую роль в фильме "Голден лав".