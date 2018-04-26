Стало известно имя шафера на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Церемония венчания пары состоится 19 мая в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. На службе будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган — Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашённые гости.

Принц Гарри попросил брата своего брата Уильяма стать шафером на свадьбе с Меган Маркл. Об этом сообщает официальный "твиттер" Кенсингтонского дворца.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 апреля 2018 г.

Таким образом, резиденция королевской семьи подтвердила слухи, которые ещё в 2017 году публиковались в британских таблоидах. Журналисты сообщали, что у принца Гарри есть несколько близких друзей, но не было "ни единого шанса", что он попросит стать шафером на свадьбе кого-нибудь, кроме Уильяма.

Имя подружки невесты Кенсингтонский дворец пока не огласил, однако ранее сообщалось, что ею точно не станет Кейт Миддлтон, родившая на днях третьего ребёнка.

Напомним, что на свадьбе Уильяма и Кейт шафером был его младший брат Гарри. Подружкой невесты у герцогини Кембриджской была ее сестра Пиппа Миддлтон.