Стало известно имя шафера на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

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Стало известно имя шафера на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

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Фото: © Instagram/kensingtonroyal 

Церемония венчания пары состоится 19 мая в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. На службе будет присутствовать вся королевская семья во главе с монархом, родители Меган — Томас Маркл и Дория Рэгленд, а также приглашённые гости.

Принц Гарри попросил брата своего брата Уильяма стать шафером на свадьбе с Меган Маркл. Об этом сообщает официальный "твиттер" Кенсингтонского дворца.

Таким образом, резиденция королевской семьи подтвердила слухи, которые ещё в 2017 году публиковались в британских таблоидах. Журналисты сообщали, что у принца Гарри есть несколько близких друзей, но не было "ни единого шанса", что он попросит стать шафером на свадьбе кого-нибудь, кроме Уильяма.

Имя подружки невесты Кенсингтонский дворец пока не огласил, однако ранее сообщалось, что ею точно не станет Кейт Миддлтон, родившая на днях третьего ребёнка.

Напомним, что на свадьбе Уильяма и Кейт шафером был его младший брат Гарри. Подружкой невесты у герцогини Кембриджской была ее сестра Пиппа Миддлтон.

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