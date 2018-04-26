Минимум пятеро пострадали при взрыве в центре города на юго-западе Венесуэлы

Раненых, в том числе десятилетнего мальчика, направили в одну из больниц города Кукута на северо-востоке Колумбии.

Минимум пять человек получили ранения при взрыве на юго-западе Венесуэлы, сообщает портал Universal.

Взрыв произошёл вечером 25 апреля в центре города Сан-Антонио-дель-Тачира, который находится на границе с Колумбией. Как сообщает издание, предположительно, было задействовано самодельное взрывное устройство.

Пострадавших, среди которых есть десятилетний ребёнок, направили в одну из больниц города Кукута на северо-востоке Колумбии.

По данным Noticias Venezuela, взрыв произошёл перед зданием, в котором располагаются городская администрация и муниципальный совет.